BİTLİS'TE LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN TASAVVUF MÜZİĞİ DİNLETİSİ - Son Dakika
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BİTLİS'TE LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN TASAVVUF MÜZİĞİ DİNLETİSİ

27.04.2022 14:44

BİTLİS'te 2016 yılından bu yana eğitim veren Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan tasavvuf müziği dinletisi büyük ilgi gördü.

BİTLİS'te 2016 yılından bu yana eğitim veren Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan tasavvuf müziği dinletisi büyük ilgi gördü.

Bitlis kültür merkezi salonunda gerçekleştirilen tasavvuf müziği konserini Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Özel Kalem Müdürü Kamuran Arvas, Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Felemez Dinç, STK temsilcileri, şube müdürleri, öğrenci ve veliler tarafından ilgiyle dinlendi. Gönülden Hak Yoluna Tasavvuf Müziği? temalı konserin şefliğini Çello Öğretmeni Veysel Sulukaya yaptı. Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından seslendirilen birbirinden güzel ilahi ve ney dinletisiyle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatıldı.

Geleneksel hale getirilen yıl sonu konserlerde, bu yıl Ramazan ayı münasebetiyle farklı bir platformda hazırlandıklarını belirten Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi Çello Öğretmeni Veysel Sulukaya, 'Güzel Sanatlar Lisesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz yıl sonu konserlerimizden bir tanesini de farklı bir konseptte hazırladık. Ramazan ayı münasebetiyle ilahi ve deyişlerimizle bir konser yapmayı planladık. Salon dolmuştu. Çok güzel bir konser olduğunu düşünüyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz.' dedi.

BİTLİS'TE LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN TASAVVUF MÜZİĞİ DİNLETİSİ
BİTLİS'TE LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN TASAVVUF MÜZİĞİ DİNLETİSİ
BİTLİS'TE LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN TASAVVUF MÜZİĞİ DİNLETİSİ
BİTLİS'TE LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN TASAVVUF MÜZİĞİ DİNLETİSİ

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milli eğitim bakanlığı, Ziya Eren, Öğretmen, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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