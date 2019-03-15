Bitlis'te Lise Öğrencilerine Robotik Eğitim Verildi
20 dakika önce
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, kentteki lise öğrencilerine robotik eğitim verdi.
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, kentteki lise öğrencilerine robotik eğitim verdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan proje kapsamında liseleri gezen öğrenciler, robotik eğitimler düzenliyor.
Proje koordinatörleri Cihan Araboğa, Veysel Esmer ve İbrahim Kocabey iki hafta boyunca okullarda 650 öğrenciye teorik eğitim verdi.
Arıboğa, yaptığı açıklamada, eğitimin oldukça başarılı geçtiğini, robotik alanında kendilerini geliştirme, yeni şeyler öğrenme fırsatı yakaladıklarını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:08 Kaynak: AA
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