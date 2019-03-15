Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Lise Öğrencilerine Robotik Eğitim Verildi

Bitlis'te Lise Öğrencilerine Robotik Eğitim Verildi

20 dakika önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, kentteki lise öğrencilerine robotik eğitim verdi.

Bitlis'te Lise Öğrencilerine Robotik Eğitim Verildi, System.String[]
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, kentteki lise öğrencilerine robotik eğitim verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan proje kapsamında liseleri gezen öğrenciler, robotik eğitimler düzenliyor.

Proje koordinatörleri Cihan Araboğa, Veysel Esmer ve İbrahim Kocabey iki hafta boyunca okullarda 650 öğrenciye teorik eğitim verdi.

Arıboğa, yaptığı açıklamada, eğitimin oldukça başarılı geçtiğini, robotik alanında kendilerini geliştirme, yeni şeyler öğrenme fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:08 Kaynak: AA

Eren Üniversitesi, Güncel
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