Son Dakika Haberleri: Bitlis'te "Mahallene, Okuluna Sahip Çık: Uyuşturucuya Hayır" Konferansı

Bitlis'te "Mahallene, Okuluna Sahip Çık: Uyuşturucuya Hayır" Konferansı

1 saat önce

Bitlis İnsani Yardım Derneği (İHH), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen "Mahallene, Okuluna Sahip Çık: Uyuşturucuya Hayır" konulu konferans düzenlendi.

Bitlis'te
Bitlis İnsani Yardım Derneği (İHH), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen "Mahallene, Okuluna Sahip Çık: Uyuşturucuya Hayır" konulu konferans düzenlendi.

İl Müftüsü M. Faysal Geylani, Bitlis İHH Şube Başkanı Muzaffer Taşcan, bazı STK temsilcileri, siyasi parti başkanları ve öğretmenlerin katıldığı ve Şehit Mahir Ayabak Ortaokulunda düzenlenen programda konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Osman Atalay, Türkiye'de farklı bağımlılıkla mücadele edildiğini belirtti. Atalay, 2018 verilerine göre Türkiye'de tütün, alkol, kumar, teknoloji ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele edildiğini, bunlardan en önemlisinin her geçen gün artış gösteren uyuşturucu ile mücadele olduğunu vurguladı. Atalay, bu nedenle İHH olarak uyuşturucu ile mücadeleye destek vermek amacıyla 'Mahallene, Okuluna Sahip Çık: Uyuşturucuya Hayır' konferansları düzenlediklerine dikkati çekerek, "Türkiye 2018 yılında 5 bağımlılıkla mücadele seferberliği başlattı. Tütün, alkol, kumar, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili. Bugün uyuşturucu, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı aslında tüm dünyanın çok ciddi bir sağlık problemi olarak kabul ediliyor. Batı ve doğunun da çok ciddi temel problemi. 82 milyon nüfusu olan ülkemizin 15-24 yaş grubunda yaklaşık 13 milyon genç var. Haliyle Türkiye'de bugün 13 milyon gencimiz ciddi manada uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı risk altında. Bitlis'e 3 binin üzerinde madde kullanan insanımız var. Türkiye'nin 81 ilinde ciddi bir bağımlılık riskiyle karşı karşıyayız. Özellikle gençlerle son 10 gün içerisinde Türkiye'de 3 çocuk teknoloji bağımlılığından dolayı hayatını kaybetti. Dünyanın en büyük ticareti petrol, silah ve uyuşturucu. 2016 yılında uyuşturucunun dünyadaki ticari cirosu 1.2 trilyon dolar. Petrol ve silahtan sonra geliyor. Uyuşturucu tehlikesi 20 yıl öncesinden bu kadar ciddi boyutlarda değildi. Bugün çok ciddi boyutlarda olduğunu görüyoruz. Yapılan araştırmalar sonucunda 2017 yılında kendi rızasıyla 211 bin insanımız bağımlılıktan kurtulmak için hastaneye başvuruyor" dedi.

Programın açılışında İl Müftüsü M. Faysal Geylani ve İHH Tatvan Şube Başkanı Muzaffer Taşcan da birer selamlama konuşması yaptılar. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:02 Kaynak: İHA
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