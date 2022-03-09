Bitlis'te marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı - Son Dakika
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Bitlis'te marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı

09.03.2022 12:09
Bitlis'te marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı

Bitlis Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yaptı.

Bitlis Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki marketlerde temel gıda ürünlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Marketlerde karşılaşılabilecek usulsüz fiyat artışlarını önlemek için çalışma yürüten ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda denetim yaptı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, zabıta personelinin marketlerde incelemelerde bulunduğunu belirterek, vatandaşların refahı için her türlü çalışmanın yürütüldüğünü ifade etti.

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Bitlis Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı - Son Dakika
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