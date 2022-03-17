BİTLİS'TE MART KARIYLA KAYAK SEZONU UZADI; SPORCULAR MUTLU - Son Dakika
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BİTLİS'TE MART KARIYLA KAYAK SEZONU UZADI; SPORCULAR MUTLU

17.03.2022 11:04

BİTLİS'te mart ayındaki kar yağışı ile El Aman Kayak Merkezi'nde kayak sezonu bir ay daha uzarken, kayaklı koşu sporcuları antrenmanlarını sürdürebilecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

BİTLİS'te mart ayındaki kar yağışı ile El Aman Kayak Merkezi'nde kayak sezonu bir ay daha uzarken, kayaklı koşu sporcuları antrenmanlarını sürdürebilecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kentte geçen haftadan bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı, kent merkezinde 2 metreyi aşarken, hayatı da durma noktasına getirdi. Eğitimi ve ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı kayakçıları ise sevindirdi. Bitlis- Tatvan kara yolundaki El Aman Kayak Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren kayaklı koşu sporcuları soğuk havaya rağmen karın keyfini çıkarıyor. Erzurum'da düzenlenecek yarışlara hazırlanan Bitlisli sporcular, 2022 sezonunu birçok madalya kazanıp kapattıklarını ve her geçen gün de kayaklı koşu sporcularının sayısının da arttığını belirtti.

BAŞARILI SEZON

Kayaklı koşu antrenörü Sedat Doymaz, mart ayında yağan karın en çok kayakçıları sevindirdiğini ifade etti. 4 turnuvaya katılıp 26 madalyayla başarılı bir sezon geçirdiklerini anlatan Doymaz, 25- 27 Mart 2022 tarihleri arasında Bolu Gerede'de yapılacak olan Balkan yarışlarında ilimizi ve ülkemizi Murat Elkatmış adlı sporcumuz temsil edecek. Ayrıca 20-25 Mart 2022 tarihleri arasında Finlandiya'da yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EOF) yıldızlar kategorisinde ilimizi ve ülkemizi Barış Oduncu adlı sporcumuz temsil edecek. Güzel bir sezon geçirdik. Mart ayında beklenmedik bir kar yağışı aldık. Sezonumuzu uzattık, güzel oldu. Yaklaşık 40-50 yeni sporcumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar bitene kadar antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Kayaklı koşuya her geçen gün rağbet artıyor. Güzel başarılar elde ediyoruz. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Katılacakları yarışlarda da başarılar diliyorum diye konuştu.

BİTLİS'TE MART KARIYLA KAYAK SEZONU UZADI; SPORCULAR MUTLU
BİTLİS'TE MART KARIYLA KAYAK SEZONU UZADI; SPORCULAR MUTLU
BİTLİS'TE MART KARIYLA KAYAK SEZONU UZADI; SPORCULAR MUTLU
BİTLİS'TE MART KARIYLA KAYAK SEZONU UZADI; SPORCULAR MUTLU
BİTLİS'TE MART KARIYLA KAYAK SEZONU UZADI; SPORCULAR MUTLU
BİTLİS'TE MART KARIYLA KAYAK SEZONU UZADI; SPORCULAR MUTLU
BİTLİS'TE MART KARIYLA KAYAK SEZONU UZADI; SPORCULAR MUTLU
BİTLİS'TE MART KARIYLA KAYAK SEZONU UZADI; SPORCULAR MUTLU
BİTLİS'TE MART KARIYLA KAYAK SEZONU UZADI; SPORCULAR MUTLU
BİTLİS'TE MART KARIYLA KAYAK SEZONU UZADI; SPORCULAR MUTLU

YORUMLAR
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Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı Mart ayında yağan kar kayak sezonunu uzattı 'Kartalkaya'da kayak sezonu nisana uzayabilir' 'Kartalkaya'da kayak sezonu nisana uzayabilir'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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