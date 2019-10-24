Bitlis'te 'masa başı afet tatbikatı' gerçekleştirildi

BİTLİS - Bitlis Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü bünyesinde 26 kurumun katıldığı masa başı afet tatbikatı gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Türkiye Afet Müdahale Planının slayt gösterimiyle devam etti. Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen masa başı tatbikatında 6,5 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılacak değerlendirmeler masaya yatırıldı.

Tatbikat öncesi kısa bir konuşma yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Fuat Balkan, "Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak vizyonumuz yönlendirici, misyonumuz ise koordine etmektir. Bu projenin gerçekleşmesi ile ülkemizde, afetlere hazır hale gelmek için çalışıyoruz. İlimizin tüm imkanlarını araç ve insanları tespit ettik. Yerel düzeyde acil afet durumu için bütün çalışmaları organize ettik. İlimizde 2'nci defa bu tür bir tatbikat yapıyoruz. Desteklerini esirgemeyen başta valimiz olmak üzere 26 kuruma teşekkür ediyorum" dedi.

Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç ise, Türkiye'nin afete hazır bir ülke olmayı gündemine aldığını belirterek, "Ülkemiz son yıllarda özellikle afet çalışmaları üzerine AFAD Başkanlığı önderliğinde yeterli olgunluğa ulaşmış, risk analizleri üzerinde çalışmış, 2014 genelgesi ile hazırlanan afet ile mücadele planını ortaya koymuştur. Burada afet durumunun gereği olarak 26 destek grubu ile birlikte deprem durumunda afete nasıl müdahale edeceğiz, kim neyi, nasıl yapacak burada detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bundan sonraki süreç saha tatbikatı olacaktır. Bu konu ile ilgili bütün kurumlarımız bu işin bilincinde olacaktır. Artık ülkemiz afete hazır bir ülke olmayı gündemine almıştır. Afetten sonra kargaşa ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gündemine almıştır. Bize de yerelde düşen bunu sahaya yansıtmaktır. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hazırlanan senaryo okundu. 6,5 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası acil durum çağrısı yapıldığı ve 600 çocuğun okullarda mahsur kaldığı, müdahale için ekiplere bilgi verildi.

Bitlis Öğretmenevinde gerçekleştirilen tatbikata Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Fuat Balkan, 26 farklı kurumdan temsilciler katıldı.