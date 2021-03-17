Bitlis'te maske ve sosyal mesafe denetimi - Son Dakika

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Vatandaşların huzuru ve güvenliği için aralıksız bir şekilde görev yapan Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını kapsamında alınan önlemlerin uygulanmasına da büyük önem veriyor. Zabıta ekipleri, bu kapsamda kent merkezinde faaliyet gösteren tüm esnaf ve pazarcılar, marketler ve lokantacılara yönelik maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tağlay, zabıta ekiplerinin şehir merkezinin en işlek cadde ve sokaklarında 'maske ve sosyal mesafe' denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Zabıta ekiplerimiz esnaf başta olmak üzere umumi bölgelerde maske-mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde kurallara uyulması ve duyarlı davranılması hususunda uyarılarda bulunuldu. Denetimlerimiz periyodik olarak devam edecek. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS