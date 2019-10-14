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Bitlis'te 'Meme Kanseri' farkındalık etkinlikleri

23 dakika önce

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ile Bitlis Belediyesi işbirliğiyle kentte kadınlara yönelik kanser taraması yapıldı.

Bitlis'te 'Meme Kanseri' farkındalık etkinlikleri, System.String[]

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ile Bitlis Belediyesi işbirliğiyle kentte kadınlara yönelik kanser taraması yapıldı.


Bitlis'teki 40-69 yaş aralığındaki her kadın için meme kanseri taraması ve 30-65 yaş aralığındaki her kadın için rahim ağzı kanseri taramasıyla (HPV) ilgili çalışma yapıldı. Merkeze bağlı Beşminare Mahallesi'nde bulunan Bitlis Belediyesi Kültür Merkezinde Merkez Toplum Sağlığı Merkezi doktorlarınca seminer verildi. Kültür merkezinin bahçesinde bulunan mobil tarama aracında kanser taramaları yapılırken, ayrıca eski tekel binasında bulunan ADEM'deki seminerin akabinde taramalar da yapıldı.


Her hafta bir ilçede olmak üzere sırasıyla Adilcevaz, Mutki, Güroymak, Hizan, Tatvan ve Ahlat ilçelerinde taramaların hava şartlarının uygun olduğu sürece devam edeceği bildirildi. - BİTLİS

Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:24 Kaynak: İHA
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