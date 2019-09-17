Bitlis'te merdiven yenileme çalışmaları

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle, cadde ve sokaklardaki merdivenleri yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 8 Ağustos Mahallesi sakinlerinin ulaşımını kolaylaştıran merdivenlerin basamaklarının zamanla tahrip olmasından dolayı yenileme çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında mevcut merdivenin basamaklarının söküldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zemin düzenlemesinin ardından beton dökülerek merdiveni yeniledik. Vatandaşlarımızın daha rahat kullanabilmeleri için merdivenleri daha güvenli hale getirdik."

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a ve çalışanlara teşekkür etti.