Bitlis'te "Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni" yapıldı - Son Dakika

Bitlis Belediyesince "2. Geleneksel Meşaleli Kayak Festivali ve Müzik Şöleni" düzenlendi.

Bitlis- Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde öğleden sonra başlayan etkinliğe katılanlar, yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekti.

Havanın kararmasıyla sporcuların Türk bayrağı eşliğinde ellerindeki meşaleler ile kayak merkezinin zirvesinden indiği sırada havai fişeklerin atılması renkli görüntüler oluşturdu.

Dondurucu soğuğa rağmen kayak merkezine gelen çok sayıda vatandaş, doyasıya eğlendi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğe katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kenti "karın başkenti" olarak tanımlayan Tanğlay, "Karı eğlenceli hale getiriyoruz. Türkiye'nin her yerinde kar yağıyor. Karla mücadele ayrı bir vaka ama Bitlis'te vakayı eğlenceli hale getirerek vatandaşlarımızla karda şenlik düzenledik. Çok güzel geçiyor. Belediyemizin sponsorluğunda ikramlarımız oluyor. İnşallah bunun devamını getireceğiz." diye konuştu.