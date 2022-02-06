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Bitlis'te meşaleli kayak gösterisi - Son Dakika

Bitlis'te meşaleli kayak gösterisi

06.02.2022 00:31
Bitlis'te meşaleli kayak gösterisi

Bitlis'te meşaleli kayak gösterisiBİTLİS Belediyesi tarafından, El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'müzik festivali ve meşaleli kayak gösterisi' renkli görüntülere sahne oldu.

Bitlis'te meşaleli kayak gösterisi

BİTLİS Belediyesi tarafından, El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'müzik festivali ve meşaleli kayak gösterisi' renkli görüntülere sahne oldu.

Bitlis merkezde bulunan El Aman Hanı Kayak Tesisleri'nde, belediyenin organizasyonuyla bu yıl 2'nci düzenlenen 'Müzik festivali ve meşaleli kayak' gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Çok sayıda katılımın olduğu festivalde vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekip eğlenirken, akşam saatlerinde de kayaksaverler, meşalelerle kayak yaptı. Gösteri sırasında havai fişekler de atıldı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, festivale katılan davetlilere teşekkür ederek, "Bitlis'te bu yıl 2'nci geleneksel kar festivalimizi gerçekleştirdik. Festivale halkımız büyük ilgi gösterdi. Bildiğiniz üzere kar Türkiye'nin her yerinde yağıyor. Karla mücadele ayrı bir vaka ama biz Bitlis'te bu vakayı eğlenceli hale getirerek, vatandaşlarımızla birlikte bir şenlik düzenledik. Çok da güzel geçti. Meşaleli kayak gösterisi ve havai fişek gösterileri ile etkinliğimizi güzel bir şekilde tamamladık. Bunun devamını getireceğiz" dedi.

Bitlis'te meşaleli kayak gösterisi
Bitlis'te meşaleli kayak gösterisi
Bitlis'te meşaleli kayak gösterisi
Bitlis'te meşaleli kayak gösterisi
Bitlis'te meşaleli kayak gösterisi
Bitlis'te meşaleli kayak gösterisi
Bitlis'te meşaleli kayak gösterisi
Bitlis'te meşaleli kayak gösterisi
Bitlis'te meşaleli kayak gösterisi
Bitlis'te meşaleli kayak gösterisi
Bitlis'te meşaleli kayak gösterisi

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Kayak Merkezi, Bitlis, Müzik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te meşaleli kayak gösterisi - Son Dakika


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