Bitlis- Mutki kara yolundaki Altınkalbur mesire alanına giden Hakan Nurduhan (23), serinlemek için burada kaynak suyu ile beslenen havuza girdi.

Kaynak: AA

Bitlis, Mutki, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bitlis'te mesire alanındaki havuza giren genç boğuldu - Son Dakika

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