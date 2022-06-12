Bitlis'te mesire alanındaki havuza giren genç boğuldu - Son Dakika
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Bitlis'te mesire alanındaki havuza giren genç boğuldu

12.06.2022 16:28
Bitlis'te mesire alanındaki havuza giren genç boğuldu

Bitlis'te Altınkalbur mesire alanındaki havuza giren genç boğuldu.

Bitlis'te Altınkalbur mesire alanındaki havuza giren genç boğuldu.

Bitlis- Mutki kara yolundaki Altınkalbur mesire alanına giden Hakan Nurduhan (23), serinlemek için burada kaynak suyu ile beslenen havuza girdi.

Nurduhan, içerisinde yosun bulunan havuzda bir süre yüzdükten sonra çıkamadı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AFAD'ın dalgıç ekibi, yosunların altında kalan Nurduhan'ın cesedine ulaştı.

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Kaynak: AA

Bitlis, Mutki, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te mesire alanındaki havuza giren genç boğuldu - Son Dakika

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