Son dakika haber... Meslek liseli öğrenciler, ürettikleri boyalarla 323 okulu renklendirdi - Son Dakika

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Bitlis Cemil Özgür Meslek Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümü öğretmen ve öğrencileri, okuldaki atölyede ürettikleri boyalarla kentin ve çevre illerdeki okulların renklendirilmesini sağlıyorlar.

Okulda kimya bölümünde eğitim gören 13 öğrenci, 4 ay önce kurulan atölyede öğretmenleri gözetiminde tüm renklerde iç ve dış cephe ile tavan boyası üretiyor.

Günlük bir ton kapasiteli atölyede çalışan öğrenciler, boya yapımında kullanılan ürünleri üretim kazanına dökerek çeşitli işlemlerden geçiriyor.

Karışımın hazırlanmasının ardından talep edilen renklendirmeyi yapan öğrenciler, üretim aşaması tamamlanan boyayı kovalara doldurarak etiketlerini yapıştırıyor.

Derslerde öğrendikleri bilgileri atölyede uygulama şansı da bulan öğrenciler, hem tecrübe kazanıyor hem de gelir elde ediyor.

İl ve ilçelerden gelen talepler üzerine yaklaşık 10 ton üretim yapan öğrenciler, bu sayede şu ana kadar boya ihtiyacını karşıladıkları 323 okulun güzelleşmesine katkı sundu.

"4 ayda 300 bin lira ciromuz oldu"

Bitlis Cemil Özgür Meslek Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alan Öğretmeni Nargül Korkmaz, AA muhabirine, okulda döner sermaye kapsamında su bazlı boyalar ve kimyasal üretimler yaptıklarını söyledi.

Talep doğrultusunda farklı renklerde tavan, iç ve dış cephe boyalarını ürettiklerini anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"İlimizin tüm okullarına boya üretimi yapıyoruz. Çevre illerden de talep olduğunda karşılıyoruz. En son Siirt'in boya ihtiyacını karşıladık. 13 öğrenciyle çalışıyoruz. Döner sermaye kapsamında öğrencilerimiz hem meslek öğreniyor hem de maddi olarak ailelerine katkıda bulunuyor. Günlük bir ton üretim kapasitemiz var. Bunu artırabiliriz."

Boya üretiminde birçok ham maddenin kullanıldığını anlatan Korkmaz, "Ham maddeleri öğrencilerin desteğiyle üretim kazanında karıştırarak çeşitli işlemlerden geçiriyoruz. En son talep edilen renkleri oluşturmak için malzemeleri katarak üretimi 2,5 saatte tamamlıyoruz. Boya üretim atölyemiz ağustos ayında açıldı. Şu ana kadar 300 bin liraya yakın ciromuz oluştu. Seneye bunun artacağına eminiz." dedi.

Öğrencilerden Ömer Çorak ise atölyede boya üretimi yaptıklarını belirterek, "Burada öğretmenlerimizle hem geleceğimiz hem de kentimize destek olması açısından iyi işler yapıyoruz. Bu proje tüm meslek liselerinde yapılmalı. Ülkeye ve ev ekonomisine destekte bulunuyoruz." diye konuştu.