Bitlis'te meslek lisesine dezenfektan ve maske üretiminden 1 milyon 700 bin lira gelir - Son Dakika

Bitlis'te meslek lisesine dezenfektan ve maske üretiminden 1 milyon 700 bin lira gelir

11.03.2021 14:42

Bitlis'te meslek lisesine dezenfektan ve maske üretiminden 1 milyon 700 bin lira gelirBİTLİS'te öncelikle okulların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçen yıl kurulan Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesi'ndeki dezenfektan ve temizlik malzemeleri üretim atölyesi, yaklaşık 1 milyon 700 bin TL...

Bitlis'te meslek lisesine dezenfektan ve maske üretiminden 1 milyon 700 bin lira gelir

BİTLİS'te öncelikle okulların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçen yıl kurulan Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesi'ndeki dezenfektan ve temizlik malzemeleri üretim atölyesi, yaklaşık 1 milyon 700 bin TL ciro yaptı. Bitlis Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz, çevre illerin de ihtiyacını da karşılayabilecek bir sevyeye geldiklerini söyledi.

Dezenfektan, sıvı sabun ve maske üretimi ile ön plana çıkan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Cemil Özgür Anadolu Lisesi Kimya Atölyesi'nde incelemelerde bulunan Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, atölyenin bundan sonra da Bitlis ve ilçelerindeki başta yatılı okullar olmak üzere bütün kurumlara üretim yapacağını söyledi.

Kontrollü normalleşme sürecine girilen Bitlis'te vakaların düşmesi ve normal hayata geçilmesinin ardından atölyenin üretime devam edeceğini de vurgulayan Korkmaz, "Geçen yıl ülkemizde baş gösteren salgından sonra ilimizde hijyen malzemelerinin üretiminde büyük bir boşluk vardı. Burada üretim yapan öğretmen arkadaşlarımızla beraber bakanlığımızla görüştük. En yakın üretim merkezi olan Diyarbakır'ı ziyaret ettik. 20 gün gibi kısa bir süre içerisinde mevcut alan ortaya çıktı. Burada bizim öğretmen ve öğrencilerimizin çok büyük emeği var. Biz şu anda burada 3 kalem temizlik malzemesi üretiyoruz. Bu biraz daha artacak. Bugüne kadar 30 ton el dezenfektanı ürettik. Bu da ortalama 1 milyona yakın bir paradır. Onun haricinde 35 ton yüzey dezantektanı ürettik. Bu da 100 bin TL civarında bir gelir sağladı. Ayrıca 20-25 tona yakın da sıvı sabun üretimi yapıldı. Bunun da getirisi 100 bin TL civarında oldu. Aynı zamanda buraya bağlı Halk Eğitimi Merkezinde maske üretimimiz var. Orada da 1 milyon maske ürettik. Bizim okulumuz geçen yıl 25 Nisan'dan bugüne kadar 1 milyon 700 bin TL civarında ciro yapmıştır" dedi.

Burada çalışan öğretmen ve öğrencilerin de üretimden belli bir pay aldığını ifade eden Korkmaz, "Biz bununla sadece ilimizin değil, çevre illerin de ihtiyacını karşılıyoruz"dedi.

Bitlis'te meslek lisesine dezenfektan ve maske üretiminden 1 milyon 700 bin lira gelir
Bitlis'te meslek lisesine dezenfektan ve maske üretiminden 1 milyon 700 bin lira gelir
Bitlis'te meslek lisesine dezenfektan ve maske üretiminden 1 milyon 700 bin lira gelir
Bitlis'te meslek lisesine dezenfektan ve maske üretiminden 1 milyon 700 bin lira gelir
Bitlis'te meslek lisesine dezenfektan ve maske üretiminden 1 milyon 700 bin lira gelir
Bitlis'te meslek lisesine dezenfektan ve maske üretiminden 1 milyon 700 bin lira gelir
Bitlis'te meslek lisesine dezenfektan ve maske üretiminden 1 milyon 700 bin lira gelir
Bitlis'te meslek lisesine dezenfektan ve maske üretiminden 1 milyon 700 bin lira gelir

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te meslek lisesine dezenfektan ve maske üretiminden 1 milyon 700 bin lira gelir - Son Dakika


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