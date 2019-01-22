Son Dakika Haberleri: Bitlis'te "Metruk Binalar Rehabilite Edilsin" Çağrısı

Bitlis'te "Metruk Binalar Rehabilite Edilsin" Çağrısı

33 dakika önce

Bitlis'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kentteki metruk binaların rehabilite edilmesini istedi.

Bitlis'te
Bitlis'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kentteki metruk binaların rehabilite edilmesini istedi.

Kentteki STK temsilcileri eski un fabrikasının önünde bir araya geldi.

Burada basın açıklamasını okuyan Beşminera Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, madde bağımlılığının ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Bitlis'teki bazı binaların madde bağımlılığına adeta davetiye çıkardığını vurgulayan Durer, şöyle konuştu:

"Katları parsellenmiş, her katta kullanılan madde farklı. Resmen uyuşturucu üssü gibi kullanılıyor. Sadece arkadaşına takılıp bu mekana gelen ve daha önce hiç alakası olmayan gençler, bir anda bu batağın içinde kendilerini bulmuşlar. Bu gençlere yazık değil mi? Kimse 'benim çocuğum kullanmıyor' demesin. Hep birlikte el birliğiyle hareket etmezsek, bu problem ilimizde gittikçe içinden çıkılamaz bir hal alacaktır."

Durer, kentteki metruk binaların rehabilite edilmesini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Bitlis, Güncel
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