Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

09.04.2022 00:57
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bitlis-Baykan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bitlis-Baykan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis-Baykan karayolunun Narlı Dere Mevkiinde meydana geldi. Havanın yağmurlu zeminin ıslak olması neticesinde araçlarının hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu yaralamalı trafik kazası meydana geldi. 34 KJ 6153 ile 33 BTD 67 aracın çarpışması sonucu araç şoförlerinden Adem Özdoğan yaralandı. Olay yerine çağırılan AFAD ve itfaiye ekipleri 34 KJ 6153 plakalı araç sürücüsü Adem Özdoğan'ı uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Hemen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine götürülen Özdoğan'ın tedavisine yapılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturmanın da devam ettiği bildirildi. - BİTLİS

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Tragger, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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