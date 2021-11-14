Bitlis'te MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinden oluşan heyet, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Bitlis'e geldi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile MYK üyeleri Mehmet Beşir Tatar, Muhammed Köse ve Alper Erdem'den oluşan heyet, parti binasında partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Kara, partililere, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletti.

Türk'ün Kürt'ten, Kürt'ün Laz'dan, Laz'ın Çerkez'den hiçbir farkının olmadığını belirten Kara, "Biz, bir elin parmaklarıyız, kardeşiz. Bizi birbirimizden ayırmaya, aramıza nifak sokmaya kalkışan varsa, bilin ki onlar Müslüman değildir. Allah, Türk milletini her daim muzaffer kılsın." diye konuştu.

MYK üyesi Tatar ise MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin her platformda Kürtlere 'Kardeşlerim' diye hitap ettiğini vurgulayarak, "Teröristleri nefretle kınıyoruz. Onlarla mücadelemiz hem silahlı hem de siyasi devam edecek. Biz, Cumhur İttifakı'yız. Bu karar beka sözüdür. Ülkemizin geleceği için Sayın Genel Başkanımız bu kararı vermiştir." dedi.

Heyet, konuşmaların ardından çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.