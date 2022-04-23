Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

23.04.2022 22:33
Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bitlis-Baykan yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bitlis-Baykan yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Bitlis-Baykan yolu üzerinde bulunan Arıcılık mevkiinde meydana geldi. Sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kasında 2 kişi yaralandı. İhbar sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken yaralılar, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Kaymakam Yelek: 'Vatan için görev yapmak kutsaldır' Kaymakam Yelek: 'Vatan için görev yapmak kutsaldır'

Jandarma, Minibüs, Bitlis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
22:20 Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti!
22:04 Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti!
21:41 Ekrem İmamoğlu etkinlik alanında kaybolan çocuğu sahneye çıkarıp ailesi ile buluşturdu
21:26 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı!
21:10 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu
21:00 Zelenski'den Rusya'ya müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz
20:29 Adana Demirspor-Trabzonspor maçı başladı
20:22 Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü
20:18 Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
20:01 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 22:42:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement