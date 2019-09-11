Son Dakika Haberleri: Bitlis'te minibüs şarampole devrildi: 10 ölü, 7 yaralı
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Bitlis'te minibüs şarampole devrildi: 10 ölü, 7 yaralı

2 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Bitlis'te minibüs şarampole devrildi: 10 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Bitlis, Hizan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:40 
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