Bitlis'te minibüs şarampole devrildi: 10 ölü, 7 yaralı
2 saat önce
Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:40
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