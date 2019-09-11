Son Dakika Haberleri: Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü, 8 yaralı (3) - yeniden
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Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü, 8 yaralı (3) - yeniden

7 dakika önce

BİTLİS'in Hizan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı.

Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü, 8 yaralı (3) - yeniden, System.String[]
BİTLİS'in Hizan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada akraba iki aileden 7'si çocuk 10 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 3'ünün İstanbul'dan taziye ziyareti için Hizan'a geldikleri öğrenildi.
Kaza, sabah saatlerinde Hizan ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkanlı köyünden Hizan'a giden Eyüphan Taş yönetimindeki 65 AZ 282 plakalı yolcu minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan aynı aileden Osman (81), Gülnaz (65), Abdurrahman (11), İsmetullah (17), Büşra  (13) ve Bünyamin Tarhan (16) ile yine akrabaları olan Kenan (34),  Senem (16), Mert (17) ve Büşranur Atik (2) hayatını kaybederken; Zehra Atik, Nurcan Tarhan, Ümit Çetin, Eyüphan Taş, Nurmuhammet Atik, Ali İhsan Tarhan, Metiye Atik ve Mustafa Atik yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerinden ambulanslarla alınan yaralılar Hizan, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelerde tedaviye alınırken, 10 kişinin cenazesi ise Hizan Devlet Hastanesi morguna alındı.
TAZİYE İÇİN GELMİŞLERDİ
Kazanın haber alınması üzerine Kalkanlı köyünden çok sayıda kişi hastane önüne akın etti. Ölenlerin yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Kazada yaşamını yitiren Tarhan ailesinden 3 kişinin İstanbul'da yaşadığı, amcalarının yaşamını yitirmesi üzerine Kalkanlı köyüne taziye ziyaretine geldikleri öğrenildi.
VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ
Kaza, Hizan ilçesinde büyük bir üzüntüye neden olurken, Bitlis Valisi Oktay Çağatay da ilçeye gelerek yaralıları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili bilgi veren Vali Çağatay, "Hayatını kaybedenlerden çoğunun çocuk olması acımızı daha da artırdı. Kazanın haber alınmasından sonra da bölgeye hemen sağlık ve kurtarma ekiplerini sevk ettik. Yaralılarımızın tedavileri sürüyor. Yapılan ilk tektiklerde durumlar iyi. Hayatını kaybedenler için de Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Kazanın nedeni ise yapılacak olan incelemelerin, soruşturmaların ardından ortaya çıkacak. Biz de olayı yakından takip ediyoruz"dedi.



Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:37 Kaynak: DHA
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