Son Dakika Haberleri: Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı 10 ölü, 9 yaralı
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Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı 10 ölü, 9 yaralı

1 saat önce

Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı 10 ölü, 9 yaralı (1)Bitlis'in Hizan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı.

Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı 10 ölü, 9 yaralı (1)

Bitlis'in Hizan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada 10 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkanlı köyünden Hizan'a yolcu taşıyan minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüsteki 10 kişi öldü, 9 kişi ağır yaralandı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı 10 ölü, 9 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:53 Kaynak: DHA
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