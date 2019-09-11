Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü, 9 yaralı (2)- yeniden

BİTLİS'in Hizan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkanlı köyünden Hizan'a giden Eyüphan Taş yönetimindeki 65 AZ 282 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüsteki 10 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 9 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerinden ambulanslarla alınan yarallılar hastanelere kaldırılırken, 10 kişinin cenazesi ise Hizan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.