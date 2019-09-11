Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 5 yaralı (1)

BİTLİS'in Hizan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkanlı köyünden Hizan'a yolcu taşıyan minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüsteki 8 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. ?Yaralılar, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.