Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 5 yaralı
18 dakika önce
Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 5 yaralıBİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybederken, 5 kişide yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 5 yaralı
BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybederken, 5 kişide yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ve plakasını öğrenilemeyen minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemeler göre 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevke dilen ambulanslarla Hizan devlet Hastanesine kaldırıldı
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