Son Dakika Haberleri: Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 5 yaralı
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Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 5 yaralı

4 dakika önce

Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 5 yaralıBİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybederken, 5 kişide yaralandı.

Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 5 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybederken, 5 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ve plakasını öğrenilemeyen minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemeler göre 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 5 yaralı

Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
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