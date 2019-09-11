Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 5 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybederken, 5 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ve plakasını öğrenilemeyen minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemeler göre 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.