Bitlis'te, minibüste 2 bin 80 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yapılan aramada, 2 bin 80 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tatvan'da, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yol uygulaması yaptı. Bu kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yapıldı. Aramada, 2 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, A.A. ve S.G., gözaltına alındı.