Bitlis'te minibüste 41 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

BİTLİS'te polisin bir minibüste yaptığı kontrolde 41 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirtilen 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine girişte, bir minibüsü durdurarak kimlik kontrolü yapıldı. Kontrollerde minibüste uyrukları açıklanmayan 41 kaçak göçmen yakalandı.Kaçaklar, Van Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğü'ne teslim edilirken, minibüs sürücüsü S.C., organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.