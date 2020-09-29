Bitlis'te minibüste 41 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te minibüste 41 kaçak göçmen yakalandı
BİTLİS'te polisin bir minibüste yaptığı kontrolde 41 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirtilen 1 kişi gözaltına alındı.
BİTLİS'te polisin bir minibüste yaptığı kontrolde 41 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirtilen 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine girişte, bir minibüsü durdurarak kimlik kontrolü yapıldı. Kontrollerde minibüste uyrukları açıklanmayan 41 kaçak göçmen yakalandı.Kaçaklar, Van Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğü'ne teslim edilirken, minibüs sürücüsü S.C., organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Son Dakika Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Trabzonspor, Fenerbahçe'nin istediği Livaja ile görüşüyor Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor