Bitlis'te minibüste uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te minibüste uyuşturucu ele geçirildi
6 saat önce
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin durdurduğu bir minibüste yapılan aramada, 1 kilo 19 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
BİTLİS'in Tatvan
ilçesinde, polisin durdurduğu bir minibüste yapılan aramada, 1 kilo 19 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Tatvan ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişinde yol kontrolü yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurararak, arama yaptı. Minibüste yapılan aramada 1 kilo 19 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçta bulunan Ş.K., A.K. ve İ.İ. göz altına alındı.
- Bitlis
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:55 Kaynak: DHA
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