Bitlis'te Miraç Kandili Coşkusu
1 saat önce
BİTLİS (İHA) – Bitlis'te Ulu Camii'nde Miraç Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
BİTLİS (İHA) – Bitlis
'te Ulu Camii'nde Miraç Kandili
dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Miraç Kandili münasebetiyle vatandaşlar camileri doldururken, Bitlis İl Müftülüğü tarafından Ulu Camii'nde yatsı namazından sonra mevlit verildi. Tarihi Ulu Camii, gelenlerle dolup taşarken, Kılınan yatsı namazının ardından Kur'anı Kerim okunup ilahiler söylendi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:10 Kaynak: İHA
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