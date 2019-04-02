Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Miraç Kandili Coşkusu

Bitlis'te Miraç Kandili Coşkusu

1 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te Ulu Camii'nde Miraç Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Bitlis'te Miraç Kandili Coşkusu, System.String[]
BİTLİS (İHA) – Bitlis'te Ulu Camii'nde Miraç Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Miraç Kandili münasebetiyle vatandaşlar camileri doldururken, Bitlis İl Müftülüğü tarafından Ulu Camii'nde yatsı namazından sonra mevlit verildi. Tarihi Ulu Camii, gelenlerle dolup taşarken, Kılınan yatsı namazının ardından Kur'anı Kerim okunup ilahiler söylendi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:10 Kaynak: İHA

Miraç Kandili, Bitlis, Güncel
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