Bitlis'te Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı - Son Dakika

Bitlis'te Miraç Kandili sebebiyle camilere akın eden vatandaşlar pandemi kuralları uyarak geceyi ihya etti.

Beşminare Mahallesinde bulunan Kiler Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Maske kullanan ve sosyal mesafe etiketlerine göre saf tutan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede Miraç Kandili'nin manevi atmosferini yaşadı. Bitlis Müftüsü Faysal Geylani tarafından Miraç hadisesi ve Miraç'ın önemi anlatıldı. - BİTLİS