Son Dakika Haberleri: Bitlis'te mobilya ustası hurda malzemelerden kuluçka makinesi yaptı
Son Dakika Güncel Bitlis'te mobilya ustası hurda malzemelerden kuluçka makinesi yaptı - Son Dakika

Bitlis'te mobilya ustası hurda malzemelerden kuluçka makinesi yaptı

6 saat önce

Güroymak ilçesinde mobilya ustası Ersin Tuncay, topladığı hurda malzemeleri değerlendirerek kuluçka makinesi yaptı.

Bitlis'te mobilya ustası hurda malzemelerden kuluçka makinesi yaptı, System.String[]

Güroymak ilçesinde mobilya ustası Ersin Tuncay, topladığı hurda malzemeleri değerlendirerek kuluçka makinesi yaptı.

Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Tuncay, hurdaya ayrılan malzemeleri kullanarak yaptığı kuluçka makinesinden olumlu sonuç aldı.

Yaptığı makineye "Gürciv" ismini veren Tuncay, şunları söyledi:

"Hurdaya çıkmış araç ve gereçlerden topladığım malzemeleri bir araya getirdim. 230 kapasiteli kuluçka makineyi test etmeye başladım, başarılı oldu. Civciv merakı olan vatandaşlar, makinenin nasıl çalıştığını soruyor. Gün içinde iş yerine makine için gelenler var. Bunun diğer makinelerden farkı otomatik ve kapasitesinin büyük olmasıdır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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