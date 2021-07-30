Bitlis'te motosikletle minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde motosikletle minibüsün çarpışması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

İlçe merkezindeki D-300 kara yolunda motosikletle seyir halinde olan Maşallah ve Ömer Arıtürk kardeşler, kavşakta manevra yapan sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan iki kardeş, Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ömer Arıtürk'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.