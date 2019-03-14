Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Müzik Eşliğinde Diyaliz Hastaları Eğlendirildi

Bitlis'te Müzik Eşliğinde Diyaliz Hastaları Eğlendirildi

54 dakika önce

Bitlis Devlet Hastanesinde 'Dünya Böbrek Haftası' dolayısıyla diyaliz hastalarına yönelik müzikli eğlence programı düzenlendi.

Bitlis'te Müzik Eşliğinde Diyaliz Hastaları Eğlendirildi, System.String[]
Bitlis Devlet Hastanesinde 'Dünya Böbrek Haftası' dolayısıyla diyaliz hastalarına yönelik müzikli eğlence programı düzenlendi.

Bitlis Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesinde düzenlenen etkinliğe hastane yönetimi, hemodiyaliz çalışanları ve diyaliz ünitesinde tedavi alan hasta ve yakınları katıldı. Hemodiyaliz ünitesinde sabahın erken saatlerinden itibaren süslemeler yapılarak, hastalara gül ve müzik dinletisi sunuldu. Yapılan etkinlikle böbrek nakli bekleyen hastalara yönelik toplumda bir farkındalık oluşturmak istenildiği vurgulandı.

Yapılan etkinlik sonrasında devlet hastanesine gelen diğer hasta ve yakınlarına ise su ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Hemodiyaliz Ünitesi Doktoru Mehmet Yunus Kaya, Türkiye'de henüz nakil ve organ bağışı konusunda ciddi bir katılım olmadığına dikkati çekerek, "Buradaki hastalarımız genel olarak kronik böbrek yetmezliğinin son evresine gelmiş, böbreklerini artık kaybetmiş hastalarımız oluyor. Şubat ayının 2'nci haftası Dünya Böbrek Haftası olarak kutlanıyor. Toplumun böbrek yetmezliğine dikkatini çekmek için kutlanıyor. Genelde bugün içerisinde hastalara ya da sağlıklı bireylere bilgilendirmeler yapılıyor. Hastalarımızın moral ve motivasyonlarını arttırmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Hastalarımız haftanın 3 günü makineye bağlı yaşadıkları için hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak çok ciddi engelleri oluyor. Bu tür etkinlikler ise onların morallerini bir nebze olsun toparlıyor" dedi.

Bu tür etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğine de değinen Kaya, İslami yönden organ bağışının bir sakıncası olmadığını belirterek, "Ülkemizde canlı vericilerden organ nakli kadavraya oranla daha yüksek. Bunun sebebi ise sosyal inançların ve dini inançların öne sürülmesi. Bu kişilerin bilgisizliğinden kaynaklanıyor. Organ nakli konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Nakil ile insanlarımızın bir hayat kurtarma şansı var. Gönül istiyor ki, toplumdaki herkes bu bilinç içerisinde hareket etsin. Herkesin organ bağışı için seferber olmasını istiyoruz. Fakat bununla ilgili yapılan çalışmalar kısıtlı. Bir dönem Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Bakanlığı bünyesinde organ naklinin dini açıdan hiçbir sakıncası olmadığı yönünde bilgilendirmeler yapıldı. Bunların daha sık yapılması gerekir" diye konuştu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

Bitlis, Güncel
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