Son Dakika Haberleri: Bitlis'te nar hasadı
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Bitlis'te nar hasadı

1 saat önce

Bitlis'te merkeze bağlı köylerde yetiştirilen narın hasadına başlanırken, bu yıl yaklaşık 2 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

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Bitlis'te merkeze bağlı köylerde yetiştirilen narın hasadına başlanırken, bu yıl yaklaşık 2 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor.


Geçen yıl yaşanan iklim değişikliği nedeniyle dalında çatlayarak verim vermeyen nar ağaçları, bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor. Nar üreticileri ürettikleri narları bölgede tüketirken, 4 farklı renkte ve aromada verim alıyorlar. Babasından kalan nar ağaçlarına bakan ve bu yıl istedikleri verimin üzerinde bir verim elde eden Alaniçi köyünde yaşayan Ecevit Erken, il genelinde yıllık 2 milyon TL'lik bir gelir beklediklerini söyledi. Erken, bölgede kendi köyleri ile birlikte yaklaşık 7 köyde nar üretimi yapıldığını belirterek, "Nar üretiminden bu yıl çok memnunuz. Bölgemizde 4 çeşit nar var. Bu yıl verim çok güzel. Köyümüzde 35 hanemiz var. Her hanenin neredeyse nar üretimi var. Yaklaşık 700 bin ton nar üretiliyor. Piyasada 4 TL'den alıcı buluyor. Genellikle yol kenarlarında kurduğumuz tezgahlarda ve çevre illere satıyoruz. Burada yetişen narlar meyve ya da yemeklerde tatlandırıcı olarak kullanılıyor. Narın köye yıllık yaklaşık 2 milyon TL getirisi var. Bölgede bizimle beraber birçok köyde de yetişiyor. Burada yetişmesinin tek sebebi de iklim şartları. Bu bölge Güneydoğu ikliminden etkileniyor. Yaz ayları çok sıcak olduğu için burada narın dışında incir, üzüm ve ceviz de yetiştiriliyor. Buraya biz kendi aramızda küçük Antalya diyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Bitlis, Nar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:24 Kaynak: İHA
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