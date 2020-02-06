Bitlis'te, 'Narko-Net 'operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te, 'Narko-Net 'operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bitlis'te, 'Narko-Net 'operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

BİTLİS'in Tatvan ile Güroymak ilçelerinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narko-Net' operasyonunda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Bitlis'te, 'Narko-Net 'operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, System.String[]

BİTLİS'in Tatvan ile Güroymak ilçelerinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narko-Net' operasyonunda 6 şüpheli, gözaltına alındı. 3 şüpheli aranıyor.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, jandarma ve polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcısı oldukları belirlenen 9 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Tatvan ve Güroymak ilçelerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyona 104 güvenlik görevlisi katıldı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli ise aranıyor.

Bitlis Valiliği tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis genelinde sosyal medya aracılığı ile uyuşturucu madde kullanmayı özendiren şüphelilere yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 6 Şubat 2020 günü, 104 personelin katılımıyla Güroymak ilçesinde 2, Tatvan ilçesinde 7 olmak üzere toplam 9 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı 9 ayrı adreste 'Bitlis 'Narko-Net Operasyonu' icra edilmiş olup, toplam 9 şüpheliden 6'sı gözaltına alınmış, firari 3 şüphelinin yakalama çalışmalarına devam edilmektedir "denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu madde türevlerinin ticaretini yapan veya sosyal medya aracılığı ile alenen özendiren şahıslarla, yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge haklımızın da desteği ile kararlılıkla devam edilecektir."


Güroymak, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:57 Kaynak: DHA
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