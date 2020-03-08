Bitlis'te narkotik polisinden kadınlara çiçek - Son Dakika

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Bitlis'te narkotik polisinden kadınlara çiçek
29 dakika önce
BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oluşturdukları stantta, kadınlara çiçek ve broşür dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:23 Kaynak: DHA
BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oluşturdukları stantta, kadınlara çiçek ve broşür dağıttı.
Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın talimatı ile kentteki alışveriş merkezinde stant oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polisleri, kadınlara günün anısına çiçek ve uyuşturucu ile mücadeleyi anlatan broşürler dağıttı. Kadınlar, çiçek ve broşürleri alırken, polislere teşekkür etti.
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