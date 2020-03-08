Bitlis'te narkotik polisinden kadınlara çiçek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te narkotik polisinden kadınlara çiçek - Son Dakika

Bitlis'te narkotik polisinden kadınlara çiçek

29 dakika önce

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oluşturdukları stantta, kadınlara çiçek ve broşür dağıttı.

Bitlis'te narkotik polisinden kadınlara çiçek, System.String[]

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oluşturdukları stantta, kadınlara çiçek ve broşür dağıttı.

Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın talimatı ile kentteki alışveriş merkezinde stant oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polisleri, kadınlara günün anısına çiçek ve uyuşturucu ile mücadeleyi anlatan broşürler dağıttı. Kadınlar, çiçek ve broşürleri alırken, polislere teşekkür etti.


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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:23 Kaynak: DHA
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