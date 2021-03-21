Bitlis'te nevruz kutlandı - Son Dakika

Bitlis'te nevruz kutlandı

21.03.2021 16:07
Bitlis'te nevruz kutlandı, System.String[]

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Nevruz Bayramı, HDP tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Nevruz Bayramı, HDP tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Tatvan Fuar alanında düzenlenen nevruz programına, HDP Bitlis Milletvekili Celadet Gaydalı, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı. Kutlamalara katılanlar, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemlerinin ardından tek tek üst araması ve ateş ölçümü yapılarak alana alındı.

Nevruz programında konuşan HDP Iğdır Milletmeviki Habip Eksik, "Bu coğrafyaya barışı, kardeşliği, eşitliği getirecek olan HDP'dir, HDP'lilerdir" dedi. HDP Bitlis Milletvekili Celadet Gaydalı ise, konuşmasında doğa, yaşam ve ekonomiye değindi.

Konuşmaların ardından nevruz ateşi yakıldı. HDP'li milletvekilleri ve partililer yakılan ateşin etrafında halaylar çekerek, baharın gelişini kutladı.


Bitlis'te nevruz kutlandı
Bitlis'te nevruz kutlandı
Bitlis'te nevruz kutlandı
Bitlis'te nevruz kutlandı
Bitlis'te nevruz kutlandı

Halkların Demokratik Partisi, Nevruz Bayramı, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te nevruz kutlandı - Son Dakika


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