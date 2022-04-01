Bitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadele - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadele

01.04.2022 10:16
Bitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadele

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, nisan ayına girilmesine rağmen ekiplerin köy yollarında karla mücadelesi devam ediyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, nisan ayına girilmesine rağmen ekiplerin köy yollarında karla mücadelesi devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aşan merkeze bağlı Yücebaş köyünün yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmalarına katılan İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, yaptığı açıklamada, kentte mart ayında yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların 10 şantiyedeki 50 iş makinesi ve 75 personelle sürdüğünü dile getiren Aşit, "Mart ayında son 30 yılın en şiddetli kışını yaşadık. Fazla kar yağdı ama operatörlerimiz yılmadan gecesini gündüzünü katarak bu mücadeleyi devam ettirdi. İnşallah yüzümüzün akıyla kapalı olan son 2 köy yolunu da hafta sonuna kadar açacağız." dedi.

Bugüne kadar 3 bin 700 köy yolunda 26 bin 181 kilometre karla mücadele çalışması yaptıklarını kaydeden Aşit, bunun büyük bir külfet olduğunu belirtti.

Aşit, "Bugüne kadar 700 bin litreye yakın yakıt harcandı. Tabi ki bunun maddi olarak külfeti çok büyük. Devletimiz sağ olsun. Devletimiz ve milletimizle bu işin üstesinden geleceğiz. Havaların güzel olmasıyla birkaç güne kadar karla mücadele çalışmalarımızı sonlandıracağız." diye konuştu.

Bitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadele
Bitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadele
Bitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadele
Bitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadele

YORUMLAR
500
6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi 6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi Tatvan'da çatılarda biriken karlar temizleniyor Tatvan'da çatılarda biriken karlar temizleniyor

Bitlis, Nisan, Aşit, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadele - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:20 Zammı fırsat gören tedarikçinin çirkin oyunu bozuldu! Şekerleri market rafından toplayıp daha pahalıya satıyorlar
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
10:15 Sokak kedisi nedeniyle Avcılar karıştı! İki grup genç kızın kavgası güçlükle ayrıldı
10:13 Rusya barış gücü olarak bulunduğu Karabağ'ı "Dağlık Karabağ" olarak adlandırdı
10:12 Öğretmen sevgilisini 5.5 milyon lira dolandırmıştı, 'Dolapçı Adem'in yeni mağdurları ortaya çıktı: Tam 12 mağduru var
10:11 Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu
10:06 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 28 personel alınacağını duyurdu
10:05 Suriyeli meselesi canlı yayında 2 ismi gerdi! Ümit Özdağ'la Enver Aysever arasında "Çocukların milliyeti olur mu?" tartışması yaşandı
10:05 Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis camı kırıp kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 10:39:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te nisan ayında 5 metrelik karla mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement