Bitlis'te öğrenci servisinin minibüse çarpması sonucu 20 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bitlis'te öğrenci servisinin minibüse çarpması sonucu 20 kişi yaralandı

18.05.2022 18:17
Bitlis'te öğrenci servisinin minibüse çarpması sonucu 20 kişi yaralandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğrenci servisinin minibüse çarpması sonucu 17'si öğrenci 20 kişi yaralandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğrenci servisinin minibüse çarpması sonucu 17'si öğrenci 20 kişi yaralandı.

Maşallah Aydın idaresindeki 65 AY 691 plakalı öğrenci servisi, Yolçatı köyü yakınlarında tali yoldan çıkan Halil Millioğlu yönetimindeki 13 FA 032 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, serviste bulunan 17 öğrenci ile bir öğretmen ve minibüs sürücüsü Millioğlu ile eşi yaralandı.

Ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Adilcevaz, Bitlis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te öğrenci servisinin minibüse çarpması sonucu 20 kişi yaralandı - Son Dakika


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