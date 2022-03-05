BİTLİS'TE ÖĞRENCİLER 1 LİRAYA KAYAK ÖĞRENİYOR - Son Dakika
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BİTLİS'TE ÖĞRENCİLER 1 LİRAYA KAYAK ÖĞRENİYOR

05.03.2022 15:04

BİTLİS'te geçtiğimiz ay açılan ve Türkiye'nin üniversite kampüsü içerisindeki tek kayak merkez olma özelliği taşıyan Bitlis Eren Üniversitesi kayak merkezinde öğrencilerine yönelik sembolik olarak 1 liraya kayak kursu eğitimleri verilmeye başlandı.

BİTLİS'te geçtiğimiz ay açılan ve Türkiye'nin üniversite kampüsü içerisindeki tek kayak merkez olma özelliği taşıyan Bitlis Eren Üniversitesi kayak merkezinde öğrencilerine yönelik sembolik olarak 1 liraya kayak kursu eğitimleri verilmeye başlandı.

Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi tarafından düzenlenen kayak kurslarına katılabilmek için öğrenciler 1 liralık sembolik bir katkı sağlıyorlar. Eğitimlere yeni başlayan öğrenciler de bu durumdan oldukça memnun olduklarını söyledi. Kayak kursunu ziyaret eden Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, eğitimlerin 1 ay süreceğini belirterek, Üniversite kampüsleri içinde kayak tesisimiz bir ilk. Giderek yoğunlaşan kayak faaliyetlerimiz devam ediyor. Burada bir kurs başlattık. Sadece 1 liraya üniversite öğrencilerimiz kayak yapmayı öğrenecekler. Yani sembolik bir ücret olan 1 lirayla gençler kayağı öğrenmiş olacaklar. Bitlis ve diğer ilçelerimizden de talepler var. Biz de eğitim programlarını yaptık. Hafta sonları bir ay kadar bu faaliyetlerimiz sürecekdedi.

Kursiyerlerden Sosyal Hizmetler bölümü öğrencisi Sevilay Budar ise ilk defa kayak deneyimi yaşadığını ve çok güzel olduğunu belirterek, Üniversitemizde 1 liraya böyle bir eğitim verilmesi çok güzel. Diğer üniversitelerde böyle bir eğitim yok. İlk defa oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum diye konuştu.

BİTLİS'TE ÖĞRENCİLER 1 LİRAYA KAYAK ÖĞRENİYOR
BİTLİS'TE ÖĞRENCİLER 1 LİRAYA KAYAK ÖĞRENİYOR
BİTLİS'TE ÖĞRENCİLER 1 LİRAYA KAYAK ÖĞRENİYOR

YORUMLAR
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Eren Üniversitesi, Üniversite, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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