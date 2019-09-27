Son Dakika Haberleri: Bitlis'te öğrencilerden Türkiye haritası koreografisi
Son Dakika Güncel Haber

Bitlis'te öğrencilerden Türkiye haritası koreografisi

40 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen kitap okuma etkinliğinde öğrenciler, Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

Bitlis'te öğrencilerden Türkiye haritası koreografisi, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen kitap okuma etkinliğinde öğrenciler, Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

İlçedeki Alpaslan Ortaokulunda "Güçlü Okulum Güçlü Ülkem" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda okul bahçesinde bir araya gelen 235 öğrenci, Türkiye haritası koreografisi oluşturarak kitap okudu.

Kaymakam Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, bazı muhtarların da katıldığı etkinlikte, renkli görüntüler oluştu.

Kaymakam Erat, yaptığı açıklamada, projenin güzel ve etkili olduğunu belirterek, ilçedeki bütün okullarda uygulanması için çalışma yürüteceklerini söyledi.

Okul Müdürü Abdurrahman Yaşasın da kitap okuma uygulamasını yaklaşık bir yıldır sürdürdüklerini söyledi.

Faydalı ve güzel etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatan Yaşasın, "Projemiz ulusal standartlara ve Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonuna uygun bir tarzda devam edecek" dedi.

Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
31 Mart seçimleriyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi Trump, Ruhani'nin açıklamalarına yanıt verdi İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplantısına çağrılmadığı haberlerini yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 17:45:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te öğrencilerden Türkiye haritası koreografisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]