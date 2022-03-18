Bitlis'te öğrencileri taşıyan servis aracı kara saplandı - Son Dakika
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Bitlis'te öğrencileri taşıyan servis aracı kara saplandı

18.03.2022 13:04
Bitlis'te öğrencileri taşıyan servis aracı kara saplandı

Bitlis'te servis aracının kara saplanmasından dolayı yolda mahsur kalan öğrencilerin imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Bitlis'te servis aracının kara saplanmasından dolayı yolda mahsur kalan öğrencilerin imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte aralıklarla devam kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

İl merkezine bağlı Çalıdüzü köyünde öğrencileri taşıyan aracın kara saplanması sonucu yolda mahsur kalan öğrencilerin yardımına İl Özel İdaresi ekipleri ulaştı.

Servis aracını bulunduğu yerden çıkaran ekipler, öğrencilerin güvenli şekilde okula gitmelerini sağladı.

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Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te öğrencileri taşıyan servis aracı kara saplandı - Son Dakika


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