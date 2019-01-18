Bitlis'te Öğrencilerin Karne Sevinci

Bitlis
'in Tatvan
, Hizan
, Adilcevaz
, Ahlat
ve Güroymak
ilçelerinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Tatvan ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ile okuldaki derslikleri gezerek öğrencilere çikolata ikram edip, karnelerini dağıttı.
Öğrencilerin tatili en iyi şekilde değerlendirmesini isteyen Özkan, çocuklara iyi tatiller dileğinde bulundu.
Hizan ilçesinde Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık İlkokulu ile Mehmet Akif Ersoy
İlk ve Ortaokulundaki düzenlenen törende öğrenciler, karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı.
Törene katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu
, okullardaki derslikleri dolaşarak öğrencilerle ilgilendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ve şube müdürleri ile öğrencilere karnelerini dağıtan Hamitoğlu, öğrencilerin durumları hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.
Hamitoğlu, yaptığı açıklamada, eğitim için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kaymakam Hamitoğlu, "Sevgili öğrenciler; iyi bir gelecek için derslerinize iyi çalışmanız gerekiyor. Bu konuda ailelerinizin de sizlere destek olması lazım. Çocuklarımıza düzenli çalışma sistematiğini öğretmemiz gerekiyor. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Tatilde çok iyi dinlenin ama kitap okumayı da ihmal etmeyin." dedi.
Adilcevaz ilçesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler karne almanın sevincini yaşadı.
Şehit Muhammed Bozarslan İlkokulunda düzenlenen törene katılan Adilcevaz Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Öğrencilere karnelerini dağıtan Beşkardeş, öğrencilerin tatilde dinlenmelerini ve zaman buldukça da kitap okumalarını tavsiye etti.
Ahlat ilçesinde düzenlenen törende 10 bin 340 öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı. Ertuğrul Gazi
Ortaokulu ile Ergezen Ortaokulunda düzenlenen törene katılan Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ve beraberindekiler, okullardaki sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.
Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Akgül, öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulundu.
Güroymak ilçesinde karnelerini alan 13 bin 666 öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Fatih
İlkokulunda düzenlenen törende Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, öğrencilere karnelerini dağıttı.
Alibeyoğlu, bugün çocukların karne sevincine ortak olduklarını belirterek, "Tüm öğrenci, öğretmen ve idarecilere başarılar ve iyi tatiller diliyorum." dedi.
Budak ise öğrencilere tatilde oyun oynamalarını ve kitap okumalarını tavsiye etti.