Bitlis'te öğretmenevi bahçesine çığ düştü: 7 araç kara gömüldü - Son Dakika
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Bitlis'te öğretmenevi bahçesine çığ düştü: 7 araç kara gömüldü

12.03.2022 03:06

Bitlis'te öğretmenevi bahçesine çığ düştü: 7 araç kara gömüldü Bitlis'te öğretmen evi bahçesinde bulunan 7 aracın üzerine çığ düştü.

Bitlis'te öğretmenevi bahçesine çığ düştü: 7 araç kara gömüldü

BİTLİS - Bitlis'te öğretmen evi bahçesinde bulunan 7 aracın üzerine çığ düştü.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kentte gece saat 24.00 sıralarında Bitlis merkezde dağ yamacında bulunan öğretmen evi bahçesine çığ düştü.

Kent genelinde günlerdir devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken gece saatlerinde öğretmen evinde kalan vatandaşlar büyük bir gürültü ile uyandılar. Dışarıya çıkan vatandaşlar, araçlarını bıraktıkları yerde değil de farklı bir yerde kar altında gördüler.

Hemen Afet ve Acil Durum Bitlis İl Müdürlüğü ve Bitlis Belediyesine durumu haber veren vatandaşlar, iş makinesi ve kendi imkanları ile araçlarını kar altından çıkarmaya çalıştılar.

Öğretmen evinde kalan vatandaşlardan Fatih Kozan, gazetecilere yaptığı açıklamasında çığ düşmesi sonucu aracını karın altında kaldığını gördüğünü söyledi. Kozan, "Büyük bir gürültü ile uyandık. Dışarı çıktığımızda araçların üzerine çığın düştüğünü gördük. Park ettiğimiz yerden diğer tarafa gelip başka araçları sıkıştırmış. Arkadaşlar sağ olsunlar yardım ediyorlar. AFAD buradaydı. Şuan gerçekten zor durumdayız. Öğretmen evinde kalan arkadaşlar gelmişler yardım ediyorlar. Ama bireysel bir şekilde çalışmayla çıkarılacak gibi değil. Büyük bir çığ yaşadık. Hasarlarda büyük. İnşallah ikinci bir çığı yaşamayız çünkü öyle bir durum söz konusuymuş. Bizlerde bir an evvel buradan uzaklaşmaya bakacağız. Tetikteyiz bekliyoruz. Araçlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Toplamda 7 araç burada çığla beraber birbirine girmiş durumda. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı" diye konuştu.

Bitlis'te öğretmenevi bahçesine çığ düştü: 7 araç kara gömüldü
Bitlis'te öğretmenevi bahçesine çığ düştü: 7 araç kara gömüldü
Bitlis'te öğretmenevi bahçesine çığ düştü: 7 araç kara gömüldü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te öğretmenevi bahçesine çığ düştü: 7 araç kara gömüldü - Son Dakika


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