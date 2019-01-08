Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Okullar Yarın Tatil

Bitlis'te Okullar Yarın Tatil

2 saat önce

BİTLİS'te etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

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BİTLİS'te etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu. 

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışından dolayı Bitlis merkez ilçemizde her tür ve derecedeki resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 09.01.2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile  eğitime ara verilmesine valiliğimizce  karar verilmiştir" denildi. - Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:51 Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel
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