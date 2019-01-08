Bitlis'te Okullar Yarın Tatil
2 saat önce
BİTLİS'te etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.
BİTLİS'te etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu. Bitlis Valiliği
'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışından dolayı Bitlis merkez ilçemizde her tür ve derecedeki resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 09.01.2019 Çarşamba
günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine valiliğimizce karar verilmiştir" denildi. - Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:51 Kaynak: DHA
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