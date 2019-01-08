Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Okullar Yarın Tatil (2)

Bitlis'te Okullar Yarın Tatil (2)

51 dakika önce

TATVAN'DA OKULLAR YARIN TATİLBitlis'in Tatvan ilçesinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

Bitlis'te Okullar Yarın Tatil (2), System.String[]
TATVAN'DA OKULLAR YARIN TATİL

Bitlis'in Tatvan ilçesinde  etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu. 

Tatvan ilçesinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hayatI olumsuz yönde etkilerken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede bulunan her tür ve derecedeki resmi ve özel, örgün ve yaygın kurumlarının yarın için bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:56 Kaynak: DHA

Bitlis, Tatvan, Güncel
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