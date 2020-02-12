Bitlis'te okullara 2 gün kar tatili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te okullara 2 gün kar tatili - Son Dakika

Bitlis'te okullara 2 gün kar tatili

6 saat önce

BİTLİS'te, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullar, yarın ve cuma günü tatil edildi.

Bitlis'te okullara 2 gün kar tatili, System.String[]

BİTLİS'te, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullar, yarın ve cuma günü tatil edildi.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkez ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullar, yarın ve Cuma günü tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli porsenelin de izinli sayılacağı belirtildi. Bitlis Valiliği, kar yağışı nedeniyle ağır vasıta araçların geçişine kontrollü olarak izin verildiği, zincirsiz araçların ise trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.


Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Buca'da boş damacananın içine idrarını yaptığı iddia edilen su kuryesi, savcılıkta ifade verdi
Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilde eğitime ara verildi Diyarbakır'a 4 yıl sonra kar yağdı

Son Dakika Haberleri
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 22:32:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te okullara 2 gün kar tatili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]