Bitlis'te okullara 2 gün kar tatili (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te okullara 2 gün kar tatili (2) - Son Dakika

Bitlis'te okullara 2 gün kar tatili (2)

6 saat önce

ADİLCEVAZ'DA EĞİTİME 1 GÜN ARABitlis'in Adilcevaz ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Bitlis'te okullara 2 gün kar tatili (2), System.String[]

ADİLCEVAZ'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ,(Bitlis)-


Adilcevaz, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:47 Kaynak: DHA
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