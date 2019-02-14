Bitlis'te Okullara Kar Engeli
31 dakika önce
Bitlis merkez ve bağlı köylerinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Bitlis
merkez ve bağlı köylerinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 15 Şubat Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği duyuruldu. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:45 Kaynak: İHA
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