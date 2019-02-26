Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Okullara Kar Tatili

Bitlis'te Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle merkez merkeze bağlı köy okulları bir gün süre ile tatil edildi.

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Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle merkez merkeze bağlı köy okulları bir gün süre ile tatil edildi.

Bitlis'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Çarşamba günü okulların bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada engelli ve hamilelerin de idari izinli olacağı belirtildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

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